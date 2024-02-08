شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث ترتيبات رحلة تأهيل محمد الشناوي خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي حالياً البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له محمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة بإحدى الدول الخارجية سواء ألمانيا أو قطر وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن البرنامج التأهيلي سيكون في قطر بأكاديمية أسباير التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها .

ويتشاور مسئولو القلعة الحمراء الأيام الحالية مع الشناوي من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً في ألمانيا عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تُقام حالياً بكوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكوتغو.

ويحتاج الشناوي فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة شهور للتعافي من جراحة الكتف وعاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية ويخوض حالياً فترة تأهيل في الأهلي على أن يبدأ برنامج جديد في قطر بنسبة طبيرة الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى عن اقتراب أحمد عبد القادر لاعب الريق الأحمر من الرحيل عن ناديه والانتقال إلى ناديه سيفاس سبور التركى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية فى تركيا، لاسيما بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.