شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث ترتيبات رحلة تأهيل محمد الشناوي خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويتشاور مسئولو القلعة الحمراء الأيام الحالية مع الشناوي من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً في ألمانيا عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تُقام حالياً بكوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكوتغو.
ويحتاج الشناوي فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة شهور للتعافي من جراحة الكتف وعاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية ويخوض حالياً فترة تأهيل في الأهلي على أن يبدأ برنامج جديد في قطر بنسبة طبيرة الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.
وأكد المصدر أن سيفاس سبور التركى تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل الحصول على خدمات أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بندا يحق له شراء اللاعب بصفة نهائية.
وأوضح المصدر أن مسئولى الأهلى يرحبون بالموافقة على عرض سيفاس التركي، ويتفاوضون على القيمة المالية الخاصة بالصفقة، وقد يتم حسمها قبل غلق باب القيد في تركيا بتاريخ 9 فبراير الجاري.
يذكر أن سيفاس سبور يحتل المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.
وخاض أحمد عبد القادر 7 مباريات مع الأهلي في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم، بواقع 248 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وساهم في تمريرتين حاسمتين.
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