نهائي كأس آسيا 2023 بنكهة عربية بعد خيبة آمال أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - لم تفوت المنتخبات العربية، فرصة الحصول على لقب كأس آسيا 2023، في النسخة التي تُقام حاليًا في قطر، بعكس ما حدث في قارة أفريقيا.

وضرب المنتخب القطري معاد أمام نظيره الأردني، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، في مباراة حاسمة والتي ستقام في استاد لوسيل يوم السبت القادم.

وسوف تكون مواجهة قطر والأردن المباراة النهائية الثالثة، بين الفرق العربية في البطولة الأسيوية، بعد مباراة السعودية والإمارات في نهائي العام 1996، ومباراة العراق والسعودية في نهائي العام 2007.

كأس آسيا

وبذلك ضمنت المنتخبات العرية، الفوز باللقب السابع في بطولة آسيا، حيث سبق وأن فازت المملكة العربية السعودية باللقب ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، وفازت الكويت في عام 1980، والعراق في عام 2007، وفازت قطر في عام 2019.

وتختلف نتائج المنتخبات العربية في كأس آسيا، عن نتائجها في كأس أمم أفريقيا 2023، التي تجرى حاليا في كوت ديفوار، في حين تعرضت المنتخبات العربية لصعوبات في بطولة الإفريقية، حيث قدمت المنتخبات العربية الآسيوية أداءً مشرفًا في بطولتها.

نتائج المنتخبات العربية في كأس أمم آسيا 2023

شاركت 10 دول عربية في بطولة كأس آسيا الحالية، وتشمل قطر ولبنان وسوريا والإمارات وفلسطين والعراق والأردن والبحرين والسعودية وعمان.

وتأهلت 8 منتخبات عربية إلى ثمن نهائي كأس آسيا، مما يمثل نصف الفرق المتأهلة في دور الـ 16 من العرب، وكانت خيبة الآمل في منتخبا عُمان ولبنان، حيث فشلوا في تخطي مرحلة المجموعات.

تميزت البطولة بإنجازات غير مسبوقة، حيث تأهل منتخبي فلسطين وسوريا للمرة الأولى في تاريخهما إلى مراحل الإقصائيات، ومع ذلك، فقد ودع المنتخبان البطولة في هذه المرحلة، بجانب الإمارات والبحرين والسعودية والعراق.

الأردن وقطر

وأكمل منتخب الأردن وقطر رحلتهما في كأس آسيا، حتى وصولهما إلى المباراة النهائية، حيث أقصى منتخب الأردن منافسيه العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، ومنتخب قطر قام بالإطاحة فلسطين وأوزبكستان وإيران.

نتائج المنتخبات العربية في كأس أمم أفريقيا 2023

وفي الجانب الآخر، كانت الأوضاع على عكس تمامًا ذلك في كأس أمم أفريقيا، حيث كانت نتائج المنتخبات العربية مخيبة للآمال.

وشهدت النسخة الحالية المقامة في كوت ديفوار مشاركة 5 منتخبات عربية، هي مصر والجزائر وموريتانيا وتونس والمغرب.

وودع المنتخبان التونسي والجزائري البطولة في دور المجموعات، حيث احتل كلاً منهما المركز الأخير في مجموعته بنقطتين فقط، دون تحقيق أي فوز.

وفي المقابل، تمكنت منتخبات مصر والمغرب وموريتانيا من الوصول إلى ثمن النهائي في البطولة، لكنهم خرجوا من المنافسة في تلك المرحلة.

المنتخبات العربية في كأس أمم أفريقيا 2023

صعد منتخب مصر إلى الدور الـ 16، بعد أن حقق ثلاثة تعادلات في مرحلة المجموعات، واحتل المركز الثاني، وفي المباراة التالية، خسر المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

صعد المنتخب المغربي إلى الصدارة في مجموعته بسبع نقاط، حيث توقع الجميع أنه سيفوز بالبطولة أو يصل على الأقل إلى المباراة النهائية، ومع ذلك، خرج المنتخب المغربي من البطولة في دور الـ 16، بخسارته أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

قام منتخب موريتانيا بتحقيق إنجاز كبير في كرة القدم، بوصوله للدور الـ 16 في المرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الجزائر في المجموعة الثالثة من دور المجموعات، لكنه خسر في نفس الدور أمام الرأس الأخضر بنتيجة 0-1.