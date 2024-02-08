إبراهيم حسن يكشف حقيقة الخلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر حقيقة وجود خلاف بين حسام حسن، مدرب المنتخب ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: “نحن سعداء بوجود لاعب في منتخب مصر بقيمة محمد صلاح، وكل لاعب له احترامه وتقديره، لا توجد أي مشكلة بين حسام حسن ومحمد صلاح، البعض يريد اختلاق مشاكل”.

وأضاف: “لا يوجد أي مشكلة بيننا وبين أي لاعب وعلى رأسهم محمد صلاح، ليه بتخلقوا مشاكل، في ناس عاوزين يدخلونا في مشاكل”.

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وأكمل: “مبنعرفش نفرق بين حد، ومحمد صلاح فوق دماغنا من غير دلع، كما أنه سيكون هناك تواصل بين جميع المحترفين خلال الفترة المقبلة”.

ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم 14 فبراير الجاري في مؤتمر صحفي سيعقده مسئولو اتحاد الكرة.

وسيشارك منتخب مصر في بطولة ودية بالإمارات في مارس المقبل، والتي ستشهد مشاركة منتخبات كرواتيا وتونس.