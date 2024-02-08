زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في ليفربول؟.. شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة زيارة حسام حسن مدرب منتخب مصر إلى محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “فكرة زيارة حسام حسن لمحمد صلاح في ليفربول جيدة، ولكن لضيق الوقت صعب أنها تحدث خاصة في ظل الأمور التنظيمية الكثيرة لحسام حسن في مصر، كذلك في ظل ارتباطه بإعلان تشكيل جهازه الفني بالكامل؛ ما يجعل الانتقال إلى إنجلترا لزيارة محمد صلاح أمرًا صعبًا”.

وأضاف: “حسام حسن لديه الكثير من الأمور التنظيمية، كذلك في ظل استعداد منتخب مصر للمشاركة في البطولة الودية بالإمارات في شهر مارس المقبل”.

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واختتم: “أدعو الجميع لدعم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وتنحية أي خلافات جانبًا، لأن المنتخب بحاجة إلى التركيز الشديد في ظل المنافسة الشديدة في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد الأداء السيء للمنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا”.

وكان اتحاد الكرة المصري قد وجه الشكر إلى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر؛ وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.