الكشف عن حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، حكم مباراة نهائي كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها بين منتخبي قطر والأردن، يوم السبت المقبل، في البطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخب الأردن بقيادة مديره الفني الحسين عموتة، إلى المباراة النهائية بعد أن نجح في تحقيق فوزا تاريخيا على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي، وحجز مقعده في النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بإنجاز مميز للكرة الأردنية.

بينما تمكن منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بقيادة مدربه الإسباني ماركيز لوبيز، من الفوز على نظيره إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة درامية، ليحجز مكانه في النهائي المرتقب أمام الأردن.

واختار الاتحاد الآسيوي الحكم الصيني ما نينج، لإدارة النهائي العربي بين عنابي قطر ونشامى الأردن التى ستقام في الخامسة مساء على ملعب لوسيل.

وأدار ما نينج 3 مباريات في هذه النسخة من البطولة، الأولى كانت في دور المجموعات بين منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين، وخاض مواجهة ثمن النهائي بين قطر وفلسطين، وتواجد في مباراة إيران واليابان في ربع نهائي البطولة.

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