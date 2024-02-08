اتفاقية شراكة بين الترجي التونسي والرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي اليوم الخميس 8 فبراير 2024 عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقد اتفاقية شراكة رياضية مع نادي الترجي الرياضي التونسي.

وتنص الاتفاقية على تناقل الخبرات التقنية والتسييرية وتقوية أليات العمل الاحترافي في أكاديمية الناديين والانفتاح على تجربة كل طرف، والاستفادة من خبرات وتجارب التكوين في أكاديمية كل نادٍ، الى جانب تسطير برامج خاصة بالتربصات لمختلف الفرق السنية للفريقين مما يساهم في الرفع من مستوى وجودة لاعبي الفئات السنية.

كما ستستهدف هذه الشراكة تفعيل نظام الإعارات، وتبادل الأولوية فيما يتعلق بصفقات الانتقال.

وأكد نادي الرجاء الرياضي عن حرصه دائمًا على التفعيل، وضمان روح الاستمرارية لهذه الاتفاقية في المستقبل، بما يضمن مصالح الناديي بشكل دائم وفق نص الاتفاقية.

الترجي يفوز على فريق الرجاء الثاني وديا

وكان فريق الترجي التونسي بقيادة مدربه ميجيل كاردوزو قد تغلب وديا في الدار البيضاء على الفريق الرديف للرجاء الرياضي المغربي بهدف دون رد سجّله هدف ياسين مرياح في الدقيقة 74، يوم الإثنين الماضي، ضمن معسكر باب سويقة بالمغرب.

الترجي الرياضي تغلب في مباراة ودية أولى أقيمت يوم الأحد الماضي على نادي الصخور السوداء بنتيجة 10 اهداف لصفرو سجل أهداف الترجي كل من روديغيز (ثلاثية ) و ثنائية لبن حمودة و هدف لحسام تقا و هدف لياسين مرياح و هدف ليان ساس و هدف لزكرياء العايب و هدف لأسامة بوقرة.

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