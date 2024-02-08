صدمة لـ جوميز.. إصابة صفقة الزمالك الجديدة في العضلة الضامة

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة أحمد حمدي، الوافد الجديد لنادي الزمالك، وهو ما يمثل صدمة للبرتغالي جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وكان أحمد حمدي قد تعرض للإصابة في مباراة الزمالك اليوم أمام فريق الشباب مواليد 2003، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

وأكد محمد أسامة على أن أحمد حمدي تعرض للإصابة في العضلة الضامة في مباراة الزمالك و فريق الشباب مواليد 2003، حيث سيخضع اللاعب لفحوطات طبية لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق”.

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وأتم طبيب الزمالك: “الآشعة ستحدد حجم إصابة أحمد حمدي، ومدة غيابه عن الفريق الأبيض، حيث سيخضع على الفور لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للفترة المقبلة”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها الفريق الأبيض من ثمان مباريات، حيث تتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.