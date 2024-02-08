شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مصطفى عبده لحضور نهائى أمم أفريقيا فى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي مصطفى عبده نجم الاهلي السابق و المنتخب الوطني الأول دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته بين نيجيريا و كوت ديفوار مساء الاحد المقبل في أبيدجان .

و تلقي المجري الدعوة بوصفه احد الكباتن التاريخيين لمنتخب مصر و الذي حمل كأس البطولة في عام 1986 بالقاهرة .

ووجه عبده الشكر للكاف علي هذه الدعوة الكريمة وأشاد بكأس الأمم الأفريقية الحالية وتنظيمها والتطور الفني الذي شهدته البطولة لتطور مستوي العديد من الفرق الصغيرة .

وقال المجرى : كنت اتمني تواجد المنتخب الوطني في النهائي لاسيما وأن الطريق كان ممهدا لذلك لكنه غادر البطولة مبكرا ونأمل في إعادة ترتيب الأوضاع حتي تعود مصر لمكانتها علي خريطة كرة القدم الأفريقية خاصة بعد التطور الكبير الذي طرأ عليها .