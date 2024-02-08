شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد 2005 6/1 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.