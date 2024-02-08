شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابة أحمد حمدى لاعب الزمالك الجديد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض أحمد حمدي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاصابة في القدم، خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق صباح اليوم، الخميس علي ملعب النادي ضد فريق الشباب مواليد 2003، والتي انتهت بفوز الفريق الأول بالزمالك، على فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز ما الذي حدث لأحمد حمدي لاعب الزمالك ؟ ما الذي حدث لأحمد حمدي لاعب الزمالك ؟ تعرض أحمد حمدي للاصابة ليغادر ملعب المباراة بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد مدي الإصابة التي تعرض لها.

ما هو تشخيص إصابة أحمد حمدي ؟

أكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة. ما هي مدة غياب أحمد حمدي المتوقعة ؟ ما هي مدة غياب أحمد حمدي المتوقعة ؟

من المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.