بطولة فرنسا: سان جرمان لتعزيز صدارته بمواجهة ليل

الرياص - اسماء السيد - باريس : يتطلّع باريس سان جرمان الى تحقيق فوزه الثالث تواليًا في مختلف المسابقات وتعزيز موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يستضيف ليل الرابع السبت في قمة المرحلة الحادية والعشرين.

وبعد بلوغه الدور ربع النهائي من كأس فرنسا بفوزه على بريست 3 1 الاربعاء، يسير سان جرمان بثبات بقيادة نجمه كيليان مبابي نحو إحراز ثنائية الدوري والكأس، في حين يستمر فريق العاصمة في سعيه للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بدءا من مواجهة ريال سوسييداد الاسباني في الدور ثمن النهائي في 14 شباط (فبراير) الحالي.

وعاد مسلسل انتقال مبابي الذي سجّل هدفين الاربعاء، إلى ريال مدريد الاسباني الى الواجهة بحدة في الأيام الأخيرة، لكن هداف المونديال لم يعلن بعد عن وجهته وهو حرّ في القيام بذلك عندما يريد حيث ينتهي عقده مع سان جرمان في 30 حزيران/يونيو المقبل.

لذلك، قد يكون ما تبقى من مباريات بمثابة فرص إضافية لجماهير النادي الباريسي للاستمتاع بفنياته الساحرة، خصوصا انّ الاخير يقدّم عروضا تهديفية كبيرة ويتصدر قائمة هدّافي "ليغ 1" بـ 20 هدفا، بفارق تسعة عن اقرب منافسيه مهاجم موناكو وسام بن يدر.

وسيواجه فريق المدرب الاسباني لويس إنريكي نظيره ليل الذي تعرّض لخسارة مفاجئة على يد ليون المتعثر هذا الموسم في الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا (1 2). جاءت بعد سلسلة من خمس مباريات بلا خسارة لفريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا. وحقّق سان جرمان فوزا صعبا على ستراسبورغ في المرحلة السابقة 2 1.

قال لاعبه الشاب برادلي باركولا "من المهم التركيز على ليل، قبل التفكير بريال سوسييداد".

وتابع "كان من المهم الفوز (على بريست). لقد واجهنا مرة أخرى فريقًا جيدًا جدًا، لكننا تمكنا من القيام بالمهمة من البداية إلى النهاية هذه المرة. نحن سعداء بهذا الفوز".

وأضاف ردا على اهمية لقاء سوسييداد في دوري الابطال "نعم، نعلم أنها ستكون مباراة كبيرة جدًا. اكتساب الثقة مسبقًا أمر جيد جدًا. نحن في ديناميكية جيدة. يمكننا الاستمرار على هذا النحو وسوف يسير الامر على ما يرام".

أزمة مرسيليا

ولا يزال الصراع على احتلال احد المراكز الاربعة الاوائل، المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، قائمًا وبقوة، حيث لا يبتعد موناكو الخامس سوى اربع نقاط عن نيس الثاني (39 نقطة)، ذلك عندما يتواجه الفريقان الاحد في قمة اخرى.

ويحقّق نيس نتائج جيدة في الآونة الاخيرة مع أربع مباريات بلا خسارة في مختلف المسابقات، كان آخرها الفوز 4 1 على مونبلييه ليتأهل الى ربع نهائي الكأس، بعدما كان قد تعادل مع بريست الثالث من دون اهداف في المرحلة الماضية.

بخلافه تماما، لم يفز فريق الامارة في مباراتيه الاخيرتين، فتعادل امام لوهافر الحادي عشر 1 1، ومرسيليا الثامن 2 2.

من جهة أخرى، يأمل بريست (36 نقطة)، مفاجأة الموسم وثالث الترتيب، ان يتابع مغامرته اللافتة عندما يحلّ ضيفًا على كليرمون الاحد.

وبعد خسارته امام ليون في الجولة الماضية، يأمل مرسيليا ان يستعيد عافيته في محاولة لانقاذ موسمه، عندما يواجه متز في افتتاح المرحلة الجمعة.

وتراجع مرسيليا الى المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بفارق ست نقاط عن المركز الرابع المؤهل الى دوري الابطال.

وكان مدافع مرسيليا الارجنتيني ليوناردو باليردي قال بعد الخسارة الاخيرة "لا يمكننا أن نفعل ذلك، علينا أن نقدم المزيد، هذا غير ممكن".

واحتل مرسيليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الموسم الماضي، لتُشكّل نتائجه حتى اللحظة هذا الموسم مصدر قلق لجمهوره، ما دفع برئيس النادي بابلو لونغوريا الى الدعوة لاجتماع طارئ للاعبين والجهاز الفني وكل الموظفين الذين يدورون في فلك الفريق الاول اعتُبر بمثابة "الانذار الاخير".

ووصل التحذير الأول صباح الاثنين على شكل لافتة معروضة أمام مركز التدريب التابع للنادي كُتب عليها "استيقظوا!".