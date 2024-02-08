كل ما تريد معرفته عن صدام الليلة بين النصر والهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا النصر ونظيره الهلال مساء اليوم، على ملعب أرينا بالمملكة العربية السعودية، في اللقاء المنتظر الذى يجمع بين الفريقين بنهائي كأس موسم الرياض.

واستطاع فريق النصر السعودي إلحاق الهزيمة بنظيره انتر ميامي بنتيجة سداسية نظيفة، فيما تعرض الاخير لخسارة ضد الهلال في بافتتاحية البطولة بنتيجة اربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تاريخ مواجهات النصر والهلال

وتقابل النصر و الهلال في 189 مباراة رسمية بجميع البطولات ، حقق الهلال الفوز في 76 مباراة، فيما فاز النصر في 64 مواجهة، وحسم التعادل بين الفريقين في 49 لقاء.

تشكيل النصر ضد الهلال المتوقع

في حراسة المرمي: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، أليكس تيليس.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، مارسيلو بروزوفتيش.

في الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الهلال ضد النصر المتوقع

في حراسة المرمي: محمد العويس.

في خط الدفاع: حسام طالبي، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، يانج سو.

في خط الوسط: المالكي – ميشيل أوليفيرا – سافيتش – القحطاني.

في الهجوم: ألكسندر سافيتش – عبد الله الحمدان.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

وتقرر انطلاق صافرة مباراة النصر والهلال اليوم، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتذاع مباراة النصر والهلال عبر قناة السعودية الرياضية المفتوحة، وقناة mbc العامة، بالإضافة إلى بى إن سبورت HD المفتوحة.