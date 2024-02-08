الاتحاد الآسيوي يضع الهلال في أزمة بسبب ملعب “نقش جهان”

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي الهلال السعودي، في مأزق خلال سباهان أصفهان الإيراني، بدوري أبطال آسيا.

وكان ملعب نادي سباهان أصفهان الإيراني، “نقش جهان”، شهد أزمة خلال مواجهة الاتحاد السعودي، بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وشهدت مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، أمام اتحاد جدة، أزمة كبيرة، أدت لإلغاء المباراة، اشتعال أزمة كبيرة داخل أسوار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة

وكان نادي اتحاد جدة، سيحل ضيفًا على سبهان بملعب “نقش جهان” بمدينة أصفهان يوم 2 أكتوبر الماضي، لكن النادي السعودي، رفض خوض المباراة بسبب “تمثال” لأحد الشخصيات السياسية، فيما احتسب الاتحاد الآسيوي لاحقًا نقاط المباراة الثلاث للفريق السعودي، ووقع عقوبة على نظيره الإيراني.

الجدير بالذكر أن قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، أوقعت نادي الهلال في مواجهة مع سباهان.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس بشكل رسمي إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب “نقش جهان” الذي شهد الأزمة.

وتقام مباراة الإياب في العاصمة السعودية الرياض يوم 22 فبراير الجاري.