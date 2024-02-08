"استعراض الخيول".. يجذب زوار جناح ميدان فروسية حائل

الرياص - اسماء السيد - حائل: نجحت فعالية "استعراض الخيول" في جذب الزوار لموقع ميدان فروسية حائل داخل مقر الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، حيث يقدم الموقع لمرتاديه تعريفاً بمسميات الخيول والأدوات الخاصة بالركوب، إلى جانب استعراض الخيول العربية الأصيلة ورمي السهام من قِبل أبرز الخيّالة في المنطقة.

ويحتوي الموقع على عدد من الأنشطة الفنية كالرسم الحي ومعرض فني لرسم لوحات الخيول، وركن الخط العربي الذي يرتبط ارتباطاً بالتراث العربي. ويتميز موقع ميدان فروسية حائل بوجود المعرض الفوتوغرافي بما يضمه من صور سباقات الخيل في الميدان وينقل للزوار تجربة مختلفة من الإثارة وحماسة سباقات الخيل، في ظل كثافة من الزوار من محبي الخيل وهواة التصوير ويقابلهم بالضيافة السعودية طوال أيام الفعاليات.

من جهته أشار مدير عام الميدان بندر التبيناوي أن هذه هي المشاركة الأولى لميدان فروسية حائل ضمن فعاليات الرالي، مؤكداً رغبة الميدان بالمشاركة في الأعوام القادمة لما شهدته المشاركة من إقبالٍ كبيرٍ من الزوار والسياح من داخل الوطن وخارجه.