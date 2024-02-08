زيادة عدد الفرق والأسبوع الحصري.. نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نظام الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بداية من النسخة المقبلة 2024-2025، وأجرى أيضا بعض التعديلات على بطولتي، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

ويشارك في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، 36 ناديًا في مرحلة دوري أبطال أوروبا، التي يطلق عليها حاليا دور المجموعات (32 فريقا على 8 مجموعات)، ومن المقرر أن تلعب الفرق 8 مباريات، على أن يكون النصف على الأرض والآخر خارجها، بدلا من نظام 6 مباريات ذهابا وإيابا.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى في الدوري إلى دور الـ16، فيما تتنافس الفرق التي تحتل من المركز التاسع إلى 24، في مرحلة خروج المغلوب، من مباراتين لحسم التأهل، ويتم إقصاء الفرق من المركز 25 إلى المركز الأخير، مع عدم التأهل إلى الدوري الأوروبي.

بالتفصيل، تلتقي الفرق أصحاب المراكز من 9 إلى 16، الأخرين الذين احتلوا المركز من 17 إلى 24، وتكون مباراة الإياب على أرض أصحاب مراكز المقدمة.

نظام الدوري الأوروبي والمؤتمر

وسيتم إجراء تغييرات على بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، إذ تضم كلا المسابقتين 36 فريقًا.

وفي الدوري الأوروبي، يتم لعب 8 مباريات في مرحلة الدوري، فيما يكون نظام دوري المؤتمرات الأوروبي، 6 مباريات.

مواعيد مباريات البطولات

وتقام مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بين سبتمبر ويناير، فيما تقام مباريات دوري المؤتمرات الأوروبي، بين سبتمبر وديسمبر، كما أنه سيكون هناك أسبوع حصري واحد لكل بطولة، وتقام مباريات دوري الأبطال، يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي الأسبوع الحصري، يومي من الثلاثاء للخميس.

فيما تقام مباريات الدوري الأوروبي، يوم الخميس من كل أسبوع، وفي الأسبوع الحصري، تلعب مباريات الدوري الأوروبي يومي الأربعاء والخميس، ودوري المؤتمرات يوم الخميس فقط.

ويتم لعب جميع المباريات في وقت واحد، بالنسبة إلى اليوم الأخير، من كل مرحلة من مراحل الدوري.

يذكر أن النظام الجديد يشهد مشاركة 4 فرق إضافية، مختلفة عن أفضل الأندية، ويتم اختيارهم وفقا للتالي:

المقعد الأول، النادي الحاصل على المركز الثالث والمركز الخامس في قائمة الوصول، والتي يتم تحديدها من خلال تصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية.

المقعد الثاني: البطل المحلي من خلال زيادة عدد الأندية إلى خمسة عبر جولات تأهيلية.

المقعدين الثالث والرابع: الاتحادات التي تتمتع بأفضل أداء جماعي لأنديتها في الموسم السابق (أي معامل الاتحاد للموسم السابق، والذي يعتمد على إجمالي عدد نقاط معامل النادي التي حصل عليها كل نادي).