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سارة سمير تحصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

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القاهرة - سامية سيد - حققت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال فى وزن 81  كجم 3 ميداليات ذهبية بمنافسات الخطف والكلين والمجموع ببطولة أفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية وتستمر حتى 10 فبراير الجاري .  

بينما حققت نعمة سعيد 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن 76 كجم . 

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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