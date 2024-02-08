شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة عبد الرحمن تحصد 3 ميداليات فضية ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أميرة عبد الرحمن لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال فى وزن 67 كجم 3 ميداليات فضية بمنافسات الخطف والكلين والمجموع ببطولة إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية وتستمر حتى 10 فبراير الجاري ، بينما حققت شمس محمد برونزية منافسات الخطف فى وزن 81 كجم.



أمير عبد الرحمن



شمس أحمد

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.