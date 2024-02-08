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تامر مصطفى يسجل الظهور الأول بمران مودرن فيوتشر

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ياسر رشاد - القاهرة - خاض فريق مودرن فيوتشر مساء اليوم الخميس مرانه الأول تحت القيادة الفنية للكابتن تامر مصطفى المدير الفني الجديد للفريق، استعدادًا لإستئناف بطولة الممتاز.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بلدية المحلة بالأسبوع ال١٢ من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.

وكانت إدارة نادي مودرن فيوتشر قد أعلنت أمس الأربعاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الكابتن تامر مصطفى ويعاونه كابتن رضا الفداوي مدرب عام وكابتن محمد صديق ودانيال خيمينيز مدربين ومحمد يونس مدرب حراس وأيمن فريد رئيس الجهاز الطبي وأحمد فتحي مخطط أحمال وكريم فهمي محلل أداء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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