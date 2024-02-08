شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يفتح مران الفريق للإعلام غدا لتقديم تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي مودرن فيوتشر فتح مران الفريق لوسائل الإعلام غداً الجمعة، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي وذلك لتغطية مران الفريق تحت قيادة تامر مصطفى المدير الفني الجديد للفريق.

وقرر نادي مودرن فيوتشر فتح المران غداً الجمعة أمام وسائل الإعلام لتغطية المران وإجراء الأحاديث الصحفية مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وعلاء ميهوب مدير الكرة والجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة تامر مصطفى وجهازه المعاون وصفقات الفريق الجديدة عمرو السيسي وعمر وائل وايبا وعبد الله محمد وعلي ياسر ومحمد زعلوك واحمد كباكا وعبد الرحمن رشدان.

وكان قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة

تامر مصطفى - المدير الفني

رضا الفداوي - مدرب عام

محمد صديق - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد فتحي - مخطط أحمال

أيمن فريد - طبيب الفريق

كريم فهمي - محلل أداء