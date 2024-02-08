شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُعيد رمضان صبحي للمنتخب في معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، أن العميد استقر على استدعاء رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمعسكر المنتخب المقبل في الإمارات.

وأكد المصدر أن حسام حسن سيجري اتصالاته ببعض اللاعبين المحليين في الفترة المقبلة، وتحديدا بعد العودة من كوت ديفوار لحضور نهائي أمم أفريقيا، حيث يتم الترتيب للمعسكر المقبل، مؤكدا أن العميد يثق في قدرات لاعب بيراميدز ويعتزم دعوته للمعسكر المقبل.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعا مع حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، خلال الأسبوع المقبل، يتم فيه مناقشة البنود المالية في التعاقد، وتوقيع العقود، والاستقرار على خطة معسكر الفراعنة في مارس المقبل.

ويخوض المنتخب الشهر المقبل دورة ودية في الإمارات يشارك فيها منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا بجانب المنتخب الوطني.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة رسميا الثلاثاء الماضى، تعيين حسام حسن، مدربا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، كما أعلن مجلس الجبلاية اختيار إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

ويستهل العميد حسام حسن أول مباراة له مع منتخب مصر في 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية في الإمارات، حيث سيواجه الفراعنة أحد منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.