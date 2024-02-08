شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: حلم وصول سوريا لكأس العالم مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا بحلم وصول نسو قاسيون لكأس العالم 2026 عقب تجديد الثقة في الجهاز الفني.

وقال الحضري عبر حسابه على فيسبوك: "مستمرين في العمل و الاستعداد للجولات القادمة على قدم وساق ، لم نقدم كل ما لدينا و مازال هناك الكثير من العمل و الاجتهاد للوصول الى اعلى مستوى بالمنتخب السوري و حلم الوصول الى كأس العالم 2026 بأمريكا".

وواصل مدرب حراس مرمى منتخب سوريا: هدفنا التأكيد على اننا نستحق هذه الثقة التي منحنا اياها الاتحاد السوري لكرة القدم و ان نكون عند حسن ظنهم".

ووجه الحضري التحية لمديره الفني قائلا: "كل الشكر لمستر هيكتور كوبر الذى وضع في الثقة ومنحني الفرصة والشرف لأكون جزء من هذا الجهاز الفني الرائع وان شاء الله قادرون على تحقيق الحلم سويا".

وودع منتخب سوريا منافسات أمم أسيا من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح 4-5 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 بين الطرفين.

وكان الاتحاد السوري قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لمدة عام في 2 فبراير الماضي، خلفًا للمدير الفني المحلي حسام السيد.

ويستعد منتخب سوريا لمواجهة ميانمار يوم 21 مارس المقبل، في الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.