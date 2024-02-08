موعد مباراة النصر القادمة بعد الهزيمة من الهلال في كأس موسم الرياض

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي بنادي النصر القادمة بعد الهزيمة من نظيره الهلال في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس موسم الرياض 2024.

وخسر فريق النصر أمام نظيره الهلال بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد مملكة أرينا، في الجولة الثالثة من مسابقة كأس موسم الرياض.

وسجل ثنائية فريق الهلال كل من، سالم الدوسري في الدقيقة 30، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 16.

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وكان فريق النصر قد فاز على نظيره إنتر ميامي بستة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات كأس موسم الرياض.

موعد مباراة النصر القادمة بعد الهزيمة من الهلال

يستعد فريق النصر لملاقاة نظيره الفيحاء في مباراته المقبلة بدوري أبطال آسيا.

وسيلاقي العالمي نظيره الفيحاء في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين النصر والفيحاء، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.