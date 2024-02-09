شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن تدريبات البنك الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب أيمن أشرف مدافع فريق البنك الاهلى عن تدريبات الفريق الجماعية بسبب سفره للسعودية لأداء مناسك العمرة على أن ينتظم في التدريبات عقب العودة من المملكة العربية السعودية غداً ، ويغيب أيمن أشرف عن مواجهة فريق البنك الأهلى المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف.

ويسعى طارق مصطفى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب.

نجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى "Nile يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.