محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل إيرلينج هالاند على شارة الكابتن، وتم تعيين وريتشارليسون نائبا له.

إيدرسون (مانشستر سيتي) 5.5 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الحارس البرازيلي نظيره إيفرتون الذي فشل في التسجيل خلال ثلاثة من آخر أربعة مباريات بالدوري الإنجليزي.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.5 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الظهير الأيمن الإنجليزي منافسه بيرنلي، بعد فشله في تقديم مردودات دفاعية أو هجومية في مباراتين فقط خلال تسع مباريات على أرضه هذا الموسم.

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.8 مليون جنيه إسترليني

عاد الظهير الأيمن الإنجليزي للتألق مرة أخرى، قبل السفر إلى نوتنجهام فورست في الجولة 24، حيث سجل هدفا و تمريرتين حاسمتين في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي.

ألفي دوتي (لوتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يستضيف المدافع الإنجليزي شيفيلد يونايتد، بعد تسجيله هدفا وتقديم 4 أهداف والخروج بشباك نظيفة مرتين خلال آخر ست مباريات، وحقق 39 نقطة.

ديوجو جوتا (ليفربول) 8.1 مليون جنيه إسترليني

حقق البرتغالي 29 نقطة في آخر ثلاث مباريات في ظل غياب محمد صلاح، أكثر من أي لاعب خط وسط أو مهاجم آخر في ليفربول، قبل مواجهة بيرنلي على أرضه في الجولة 24.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.9 مليون جنيه إسترليني

فشل الجناح الإنجليزي مرة واحدة في المشاركة بالإهداف خلال آخر ست مباريات بالدوري الإنجليزي ليحقق 53 نقطة، بجانب تسجيله 3 أهداف في الجولة الأخيرة ضد برينتفورد.

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.9 مليون جنيه إسترليني

كان نجم توتنهام من بين أكثر اللاعبين ثباتًا في موسم 2023/24، حيث شارك في الأهداف خلال تسع من مبارياته الـ 13 التي لعبها بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

ريتشارليسون (توتنهام) 7.2 مليون جنيه إسترليني

لاعب خط الوسط البرازيلي هو ثاني أكثر اللاعبين شراء في الجولة 24، بعدما سجل ثنائية في مرمى إيفرتون بالجولة الماضية، وسجل تسعة خلال آخر ثمان مباريات ليحصد 72 نقطة.

كول بالمر (تشيلسي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

يزور لاعب خط الوسط الإنجليزي كريستال بالاس، بعد تسجيله أربعة أهداف وتمريرة حاسمة و 38 نقطة في آخر أربع مباريات، ويمكن لبالمر استغلال فريق النسور الذي تلقى 12 هدفًا في تلك الفترة.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.2 مليون جنيه إسترليني

سجل النرويجي بدايته الأولى منذ الجولة 15 بتمريرة حاسمة ضد برينتفورد مساء الاثنين الماضي، على الرغم من إصابته الأخيرة، فإن إجمالي تسديدات هالاند البالغ 26 تسديدة في منطقة الجزاء خلال المباريات على أرضه هذا الموسم هو على الأقل ضعف إجمالي أي لاعب آخر في مانشستر سيتي.

إيفان توني (برينتفورد) 8.1 مليون جنيه إسترليني

تهديده الكبير من الركلات الحرة والزوايا يمكن أن يساعد برينتفورد على الاستفادة من نقاط ضعف ولفرهامبتون في الدفاع، حيث يصنف خصم توني من بين أسوأ ثلاثة فرق من حيث تلقي الكرات الثابتة والتسديدات بالرأس في آخر أربع مباريات في الدوري.