شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الفيفا يتحمل تكاليف جراحة وراتب محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل مصاريف إجراء جراحة محمد الشناوي وراتبه لحين عودته إلى الملاعب، مشيرًا إلى أنه يتم مخاطبة الفيفا بشكل رسمي من جانب النادي الأهلي للحصول على كل المستحقات التي تخص هذا الأمر، بينما محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لن يحدث معه ذلك لأن فترة غيابه لن تتخطى 28 يومًا.

وحول تضارب أمم أفريقيا 2025 مع كأس العالم للأندية، قال: "سبق وتكررت أزمة مع النادي الأهلي وكان هناك لاعبون دوليون مع منتخب مصر وغابوا عن المشاركة مع الفريق في 2021 بالإمارات، بالتأكيد سيكون هناك مخاطبات رسمية لحل تلك الأزمة، كما أن هناك أندية أفريقية متضررة، ونفس المشكلة لـ صنداونز ورئيس الكاف نفسه من جنوب أفريقيا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "بالتأكيد، الأهلي سوف يخطط لمونديال الأندية جيدًا، وقد يتم ضم لاعبين آخرين لأنه لا بد من إيجاد حلول لتلك الأزمة مبكرًا حال الإصرار على إقامة البطولتين في نفس التوقيت".

وتابع: "يجب ألا يتم الضغط عليه من الجماهير لتحقيق نتائج قوية حال عدم مشاركة الدوليين في مونديال 2025، ولكن لا بد من وجود تحركات قوية في هذا الملف، لكن لم يحدث اتصالات مع النادي الأهلي حتى الآن بشأن الأزمة".

وواصل: "الاتحاد الأفريقي يسمح بقيد 40 لاعبا، ولا يجوز عمل قيد استثنائي أو زيادة في القائمة لنادٍ واحد حتى لو لـ الأهلي الذي سيشارك في كأس العالم للأندية".

وأتم: "الأهلي قد يلعب منقوصا في المونديال حال الإصرار على مواعيد البطولات، ولكن أي قرارات تخص زيادة القوائم يحدث مناقشات بين اتحاد الكرة والرابطة، وهو الحل الوحيد، خصوصا أنها الاتحادات تكون مرتبطة بعقود مع شركات تسويق ورعاة للبطولات سواء أمم أفريقيا أو مونديال الأندية".