شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: اخترنا حسام حسن لمنتخب مصر بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، إن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باختيار حسام حسن لتولي القيادة الفنية للفراعنة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، جاء بالإجماع.

وأوضح الإعلامي إيهاب الكومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن لهما تاريخ ناصع مع منتخب مصر ولهما تجربة رائعة مع منتخب الأردن الشقيق، واختيارهما لقيادة الفراعنة جاء بالإجماع.

وأضاف الكومي أن الاتحاد المصري للكرة تواصل مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر قبل تعيين التوأم في تدريب المنتخب، مشددا: "كل الشكر لنادي مودرن فيوتشر على تعاونهم مع اتحاد الكرة برحيل التوأم".

وأفاد: "تم إطلاق الحرية كاملة للمدير الفني حسام حسن لاختيار معاونيه، وسوف يتم إضافة عنصر أو عنصرين للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني".