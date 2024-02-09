الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وظيفة

أعلنت شركة توظيف، نيابة عن مؤسسة رياضية محلية، عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير تسويق رياضي، واشترطت خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون المرشح ملماً بالثقافة الرياضية، والقدرة على إقامة علاقات قوية مع اللاعبين المحترفين والمؤسسات الرياضية المختلفة.

لاعب

دخل اللاعب الجديد لفريق الوصل، المدافع الدولي الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ، خيارات الجهاز الفني للفريق، وذلك بعد تسجيله في كشف الفريق باتحاد الكرة، ويتوقع أن يتم الدفع باللاعب خلال لقاء الوحدة في الكأس، اليوم.

شروط

اشترط لاعب صاعد في أحد أندية المحترفين على ناديه تمديد عقده لثلاثة مواسم مقبلة قبل التوقيع على تجديد عقده، لكن النادي رفض شروط اللاعب، وبدأ يفكر جدياً في عدم تجديد عقده، والبحث عن لاعب بديل يحل محله، وذلك في حال أصرّ على شروطه.