الامارات | 5 مشاهد لافتة في دوري «الهواة» بعد مرور 19 جولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري الدرجة الأولى لأندية «الهواة» خمسة مشاهد لافتة بعد مرور 19 جولة، في موسم استثنائي. ومن أبرز هذه المشاهد عدم تصدر الفريقين الهابطين في الموسم الماضي لـ«المحترفين»، وهما الظفرة ودبا الفجيرة، إلى جانب العودة القوية لفريق الفجيرة، ودخوله دائرة المنافسة، وكذلك مشاهد أخرى نلقي عليها الضوء في التقرير التالي:

دبا والظفرة

لم يتمكن الفريقان الهابطان في الموسم الماضي من المحترفين، دبا والظفرة، من تصدر المشهد في الموسم الجاري للدرجة الأولى، كما جرت العادة في تاريخ المسابقة. ويعاني الفريقان بسبب النتائج غير المستقرة، وخوضهما مباريات صعبة. ويبتعد الظفرة الثالث (33 نقطة) عن المتصدر العروبة، بفارق 13 نقطة، بينما دبا الفجيرة سابعاً (27 نقطة)، ويبتعد عن المتصدر بفارق 19 نقطة. وباتت المنافسة محصورة بشكل كبير بالنسبة للفريقين على البطاقة الثانية فقط.

مصفوت وسيتي

يتنافس مصفوت وسيتي بقوة على تفادي الهبوط في آخر الموسم الجاري، واستثمار الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع لاعبين جدد، وذلك لتعزيز المستوى التنافسي للفريقين. وغالباً ما يقترن فوز أحدهما بفوز الآخر، ففي الجولة الماضية، فاز مصفوت على التعاون 4-2، وفاز سيتي على الرمس 2-صفر.

استثمار الفرص

لم يتمكن دبا الفجيرة من استثمار الفرص التي أتيحت له للاقتراب من فرق المقدمة، عندما تعادل على ملعبه مع الذيد 2-2 في الجولة الماضية، ولم يستفد من تعادل المتصدر العروبة والوصيف دبا الحصن، وثالث الترتيب الظفرة.

عودة الحمرية

استعاد الحمرية النتائج الإيجابية بعد سلسلة من الهزائم، وفي الجولة الماضية، تفادى الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي، حيث فرض التعادل على الظفرة 1-1، في مباراة كان فيها أقرب إلى الفوز.

تراجع نتائج دبا الحصن

واصل دبا الحصن نزف النقاط في بطولة الدوري، إذ خسر في آخر مباراتين خمس نقاط، وذلك بعد الخسارة من العروبة 2-1، والتعادل سلباً مع غلف يونايتد، على الرغم من أن الفريق يحتل المركز الثاني بـ35 نقطة، ومطالب بعدم إضاعة أي نقطة في سعيه للتأهل إلى المحترفين.

• الظفرة يحتل المركز الثالث في الدوري بـ33 نقطة، مقابل 27 نقطة لدبا في المركز السابع.