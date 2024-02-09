الامارات | 17 نجمة في «تنس دبي».. أبرزهن شفيونتيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت 17 لاعبة من أفضل 20 نجمة تنس في العالم مشاركتهن في دورة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق في 18 الجاري وتستمر حتى الثاني من مارس المقبل.

وتتقدم المشاركات في بطولة السيدات التي أصبحت من فئة 1000 نقطة بشكل دائم، النجمات البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً والفائزة بأربع بطولات غراند سلام، وكوكو جوف، المصنفة الثالثة عالمياً، وإيلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً.

وتسعى شفيونتيك إلى تعويض خسارتها المفاجئة أمام ليندا نوسكوفا في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت الشهر الماضي، بتحقيق اللقب في دبي، لاسيما بعد خسارتها أمام اللاعبة المصنفة الـ11 عالمياً باربورا كريتشيكوفا في المباراة النهائية لدورة العام الماضي.

وبعد أن حافظت على مركزها لمدة 89 أسبوعاً في صدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس حالياً مع 9770 نقطة، متفوقة على أرينا سابالينكا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين بفارق 865 نقطة، تعتزم شفيونتيك التوجه إلى دبي وإضافتها إلى قائمة ألقابها المميزة للمرة الأولى.

وسيسهم فوز اللاعبة بلقب البطولة في توسيع فارق النقاط مع المصنفة الثانية إلى 1395 نقطة، بجانب مساعدتها على تحقيق إنجاز استثنائي بالبقاء في صدارة التصنيف العالمي لمدة 100 أسبوع.

من جهته، قال مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، صلاح تهلك: «نتطلع كل عام إلى استقطاب أفضل لاعبات التنس في بطولتنا، وتسعدنا مشاركة إيغا شفيونتيك مجدداً. إن تنافس أبرز اللاعبات في دبي هو إنجاز كبير للبطولة والإمارة، كما أنه خطوة استثنائية لإيغا أيضاً، بسبب فوز بطولة سوق دبي الحرة للتنس بجائزة أفضل بطولة للعام بشكل مستمر، من خلال تصويت اللاعبين في رابطتي محترفي ومحترفات التنس».