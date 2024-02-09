الامارات | العاجل: نادي الإمارات عاقد العزم على تصحيح المسار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المشرف العام على فريق الإمارات، عبدالله العاجل، أن فريقه لايزال يعمل على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتحقيق آمال جمهوره، وذلك بعدما ارتفع عدد صفقات الفريق إلى ثلاثة تعاقدات رسمية.

وكانت شركة نادي الإمارات لكرة القدم قد أعلنت أخيراً عن تعاقدها رسمياً مع علي الأنصاري على سبيل الإعارة قادماً من الوصل حتى نهاية الموسم، وقبلها ضم النادي إلى صفوفه الياباني ليو كواساكي، وضياء السبع، فيما استغنى عن خدمات الليبي السنوسي الهادي.

وحضر مراسم توقيع عقد الأنصاري، عضوا مجلس الإدارة ثاني سالم الشحي وعادل الخيال، ومدير الفريق الأول هادف سيف.

وقال عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «يواصل فريق الإمارات دعم الصفوف بناءً على وجهة نظر المدرب الإيطالي والتر زينغا، إذ يبحث مجلس الإدارة عن إنهاء أي أزمات تعرض لها الفريق حتى الآن، ويأتي ذلك ضمن سياسة شركة الكرة بالنادي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من اللاعبين المميزين، واستكمالاً للصفقات التي تم إبرامها من قبل، والإعلان عنها».

وأضاف: «إدارة نادي الإمارات عاقدة العزم على تصحيح مسار الفريق، وتصحيح الصورة لإسعاد جماهيرها الوفية، وأعتقد أن الفريق الآن يسير في الاتجاه الصحيح من أجل العودة القوية في بطولة الدوري».

• «الصقور» يضم الأنصاري وكواساكي والسبع ويستغني عن السنوسي.