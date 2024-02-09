الامارات | الوصل والوحدة في قمة كأس المحترفين اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة مسابقات كرة القدم المحلية للدوران من جديد اليوم، وذلك بعد توقف استمر أكثر من شهر. وستكون ضربة البداية اليوم مع ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، حيث الموعد مع القمة الكبيرة بين الوصل وضيفه الوحدة الساعة الثامنة مساء على استاد زعبيل بنادي الوصل، وكذلك مواجهة لا تقل قوة وإثارة بين كلباء وضيفه العين الساعة الـ17:20.

ويمني الوصل النفس ليكون ظهوره السابع التاريخي في «المربع الذهبي» مختلفاً عن السابق، حيث لم يكتب له النجاح في الوصول إلى النهائي إلا مرة واحدة قبل ست سنوات، وسيتوجب على الوصل تقديم كل ما لديه خلال المواجهة لتحقيق انتصار يسهل من مهمته في لقاء الإياب.

ويمتلك الوصل سجلاً مميزاً على ملعبه في المسابقة، إذ في آخر 15 مباراة استطاع الفوز في 10 وخسر خمساً، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في ثماني مباريات، كما يتفوق في المواجهات الـ10 المباشرة مع الوحدة (فاز الوصل خمس مرات، مقابل الفوز أربع مرات للوحدة، وتعادل واحد)، ويتفوّق الوصل تهديفياً على ضيفه الوحدة بتسجيله 14 هدفاً مقابل 13 للوحدة. بدوره، يرفع الوحدة الذي يظهر في هذا الدور للمرة التاسعة في تاريخه راية التحدي، وهو يدرك صعوبة المهمة أمام منافسه المدفوع بقاعدة جماهيرية غفيرة، لكنه يعول على مفاتيح اللعب في صفوفه، المتمثلة في الدولي السوري عمر خريبين، والأرجنتيني فاكوندو دانيال.

وستكون المواجهة هي الظهور الرسمي الأول لمدرب الوحدة، الصربي غوران، الذي تعاقد معه الفريق قبل شهر، خلفاً للمدرب المؤقت، الهولندي ارنو بواتينغ، وكان الوافد الجديد حصل على فرصة كافية للتعرف إلى كل صغيرة وكبيرة في الفريق من خلال المباريات الودية التي خاضها خلال التوقف الدولي. وفي المباراة الثانية، يتوجب على كلباء استحضار الروح التي ظهر بها في مواجهة العين في دوري أدنوك للمحترفين، حين تعادلا 2-2 بالجولة الـ10، وكان كلباء الأفضل في تلك المباراة. ويفتقد كلباء خدمات المهاجم سلطان عادل للإصابة، والإيراني مهدي قائدي الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا. ولا بديل أمام كلباء سوى الانتصار بعدد وافر من الأهداف من أجل تعزيز موقفه في التأهل للمرة الأولى إلى المباراة النهائية، وذلك قبل لقاء الإياب الذي سيقام لاحقاً في العين. في المقابل، يدرك العين أن عليه مضاعفة جهوده حتى لا يتكرر سيناريو مباراة الدوري مع كلباء، وخوض اللقاء بتوازن كامل لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، كما أن عليه في الوقت ذاته الحفاظ على لياقته البدنية، خصوصاً أن الفريق سيخوض، الأربعاء المقبل، مواجهة مصيرية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام ناساف الأوزبكي.

• لقاء الوصل أول مباراة رسمية لمدرب الوحدة الجديد غوران.

• كلباء والعين تعادلا 2-2 في لقاء الجولة الـ10 بالدوري.