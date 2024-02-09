الامارات | 6000 مشارك في «هايروكس للياقة البدنية» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم ثماني بطولات دولية من بين 20 فعالية رياضية متنوّعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، نهاية الأسبوع الجاري، تتوزع في مختلف مناطق دبي، تتصدّرها بطولة «هايروكس دبي الدولية للياقة البدنية»، وبطولة «إم إم إيه للفنون القتالية»، وبطولة «فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم».

ويشارك أكثر من 6000 مشارك من داخل الدولة وخارجها في بطولة «هايروكس»، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، يوم بعد غدٍ، ويتنافس المشاركون فيها ضمن 12 فئة مختلفة للسيدات والرجال. وتقام بطولة «هايروكس الدولية» في 20 مدينة مختلفة من 11 دولة حول العالم، من أبرزها: مدريد، هونغ كونغ، لاس فيغاس، نيويورك، ملبورن، سيدني، ودبي هي المستضيفة الأولى للبطولة في الشرق الأوسط، ويتأهل الفائزون للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة نيس بفرنسا يونيو المقبل.

وفي بطولة «فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم» (الجائزة الكبرى دبي)، يتنافس 573 لاعباً ولاعبة من 71 دولة، وتقام في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم من 12 إلى 15 الجاري. ويقام أيضاً سباق هونغ كونغ الدولي لقوارب التنين في الواجهة المائية بمنطقة ديرة، بمشاركة أكثر من 1500 متسابق.

وتقام بطولة «إم إم إيه للفنون القتالية» يوم غدٍ، في «منتجع الحبتور غراند» بـ«دبي مارينا»، ويتنافس فيها 18 ملاكماً في تسعة نزالات قوية وصعبة.

وينطلق سباق الجري العمودي يوم غدٍ في «فندق ميديا ون»، ويُعدّ واحداً من أهم السباقات ضمن أجندة الفعاليات السنوية، ويشهد مشاركة واسعة من المتسابقين من مختلف الجنسيات والفئات البدنية من المحترفين والهواة، كما تقام بطولة دبي العالمية للشراع الحديث (إس بي 20) من 12 إلى 16 الجاري، وتنطلق من نادي دبي للشراع والإبحار.

ويتواصل دوري «دي بي ورلد» للكريكيت (آي إل تي 20)، ويقام في استاد دبي الدولي، هذا إلى جانب بطولات أخرى على غرار كأس البولو الذهبية، وطواف الإمارات للسيدات، وكأس الملكة للجمباز، وسباق الجري التركي على «شاطئ كايت بيتش»، وبطولة كأس أبطال السباحة التطويرية، وبطولة السلم للدرّاجات الهوائية في مضمار القدرة للدرّاجات الهوائية بمنطقة السلم، وبطولة الشركات الخاصة في «مدرسة برايت رايدرز»، وبطولات أخرى عديدة.

• دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة «هايروكس للياقة البدنية».