صدام ناري بين إيطاليا وفرنسا.. قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024 - 2025

المنامة - ياسر ابراهيم - أسفرت قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2024-2025 عن مجموعة نارية في المستوى الأول؛ حيث وقعت فرنسا وصيفة بطلة العالم مع غريمتها بلجيكا وإيطاليا بطلة أوروبا.



وسُحِبت القرعة الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وزعت المنتخبات على المستويات الأربعة مع استحداث ملحق الصعود والهبوط بين المستويات، والدور ربع النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في المستوى الأول.



ونتيجة تصدرها مجموعاتها في المستوى الأول خلال النسخة الماضية وبلوغها بالتالي نصف النهائي، صُنِفت إسبانيا حاملة اللقب ووصيفتها كرواتيا وإيطاليا وهولندا في المستوى الأول للقرعة التي لقيت اهتماما لم تشهده في النسخ الثلاث السابقة بالنسبة للمستوى الثاني نتيجة وجود إنجلترا التي جاءت مع جارتها إيرلندا واليونان وفنلندا.



ووقعت إيطاليا وبلجيكا وفرنسا في المجموعة الثانية للمستوى الأول، في حين جاءت إسبانيا البطلة في المجموعة الرابعة بجانب الدانمارك وسويسرا وصربيا، وكرواتيا الوصيفة في الأولى بصحبة برتغال كريستيانو رونالدو بطلة النسخة الأولى عام 2019 وبولندا روبرت ليفاندوفسكي وإسكتلندا.



وسبق لفرنسا أن واجهت بلجيكا في هذه المسابقة عام 2021 في طريقها الى اللقب، بفوزها عليها في نصف النهائي 3-2 بهدف في الثواني الأخيرة لتيو هرنانديز، وذلك بعدما أنهى رجال المدرب ديدييه ديشان الشوط الأول متخلفين بهدفين نظيفين قبل الرد في الثاني عبر كريم بنزيمة وكيليان مبابي ثم هرنانديز.



وفي تلك النسخة بالذات، تواجهت إيطاليا وبلجيكا أيضا على المركز الثالث وخرج "أتزوري" فائزا 2-1.



أما هولندا التي حلت رابعة في النسخة الماضية بخسارتها مباراة المركز الثالث أمام إيطاليا 2-3 على أرضها، فجاءت في الثالثة بصحبة غريمتها ألمانيا، مستضيفة كأس أوروبا 2024، والمجر والبوسنة.



ونتيجة حلولها أخيرة في المجموعة الثالثة للمستوى الأول من النسخة الماضية خلف إيطاليا والمجر وألمانيا، هبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني الذي ستخوضه للمرة الأولى وشاءت الصدف أن تضعها القرعة بمواجهة جارتها إيرلندا.



ويلتقي الجاران للمرة الأولى في بطولة رسمية منذ عام 1991 حين تعادلا 1-1 على ملعب "ويمبلي" في لندن ضمن تصفيات كأس أوروبا 1992.



والتقى المنتخبان عام 1995 في لقاء ودي على ملعب "لانسداون رود" في دبلن لكنه لم يكتمل بسبب شغب الجماهير، ثم غابت المواجهات بينهما حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حين فازت إنجلترا وديا 3-0.



يذكر أن ليتوانيا ستتواجه مع جبل طارق في مباراة فاصلة في مارس/آذار لتحديد المنتخب الذي سيهبط إلى المستوى الرابع.



ومن ضمن تعديلات عدة أدخلت على المسابقة، لن يضمن أصحاب المركز الثالث في المستوى الأول بقاءهم بين "الكبار"، بل سيضطرون لخوض ملحق فاصل ضد أصحاب المركز الثاني في المستوى الثاني.



وجاءت القرعة على النحو التالي:



المستوى الأول

المجموعة الأولى: كرواتيا والبرتغال وبولندا وأسكتلندا.

المجموعة الثانية: إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسرائيل.

المجموعة الثالثة: هولندا والمجر وألمانيا والبوسنة.

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدانمارك وسويسرا وصربيا.

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: التشيك وأوكرانيا وألبانيا وجورجيا.

المجموعة الثانية: إنكلترا وفنلندا وأيرلندا واليونان.

المجموعة الثالثة: النمسا والنروج وسلوفينيا وكازاخستان.

المجموعة الرابعة: ويلز وآيسلندا ومونتينيغرو وتركيا.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: السويد وأذربيجان وسلوفاكيا وإستونيا.

المجموعة الثانية: رومانيا وكوسوفو وقبرص وليتوانيا/جبل طارق.

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ وبلغاريا وأيرلندا الشمالية وبيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: أرمينيا وجزر فارو ومقدونيا الشمالية ولاتفيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: ليتوانيا/جبل طارق وسان مارينو وليشتنشتاين.

المجموعة الثانية: مولدافيا ومالطا وأندورا.

مواعيد المباريات

الجولتان الأولى والثانية بين 5 و10 سبتمبر/أيلول 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة بين 10 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة بين 14 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ملحق الصعود والهبوط بين 20 و25 مارس/آذار 2025.

ربع نهائي المستوى الأول بين 20 و25 مارس/آذار 2025.

المربع الأخير لدوري المستوى الأول بين 4 و8 يونيو/حزيران 2025.



(فرانس برس)