شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث مواجهات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، هليوبوليس مع الجزيرة والبنك الأهلى مع طلائع الجيش والأهلى مع سموحة وسبورتنج مع الزمالك.

فيما تقام الجولة الرابعة الثلاثاء القادم بين كلا من ، الجزيرة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع السنة الأهلى وسموحة مع هليوبوليس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجدزائر بنتيجة 29 / 21 و التأهل إلى أولمبياد باريس.