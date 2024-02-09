كهربا يتفوق على موديست في قيادة الهجوم أمام بلوزداد

القاهرة - سامية سيد - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على البدء بمحمود عبد المنعم كهربا أساسياً في خط هجوم الفريق أمام شباب بلوزداد فى دورى ابطال أفريقيا رغم ظهور الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل جيد خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي الفترة الأخيرة وتسجيله ثلاثة أهداف في وديتين.

ويميل كولر للدفع بـ كهربا أساسياً أمام بطل الجزائر ربما بسبب عامل اللياقة أو حاجة موديست لمزيداً من الوقت للتأقلم مع الأجواء الأفريقية خاصة في المباريات التي تُقام خارج مصر ، وينوي المدير الفني الإحتفاظ بالمهاجم الفرنسي على دكة الإحتياط تمهيداً للدفع به في أي وقت بديلاً لـ كهربا حسب مجريات اللقاء المُرتقب الذي يسعى فيه الأهلي لحصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي في البطولة.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي حالياً البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له محمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة بإحدى الدول الخارجية سواء ألمانيا أو قطر وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن البرنامج التأهيلي سيكون في قطر بأكاديمية أسباير التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها ، ويتشاور مسئولو القلعة الحمراء الأيام الحالية مع الشناوي من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً في ألمانيا عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تُقام حالياً بكوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكوتغو.

ويحتاج الشناوي فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة شهور للتعافي من جراحة الكتف وعاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية ويخوض حالياً فترة تأهيل في الأهلي على أن يبدأ برنامج جديد في قطر بنسبة طبيرة الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.