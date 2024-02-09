شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف موقف الإصابات بعد التعادل مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلى، سلامة جميع اللاعبين، عقب نهاية مباراة الداخلية الودية. وقال طبيب الفريق في تصريحات للمركز الإعلامي للنادى الإسماعيلى، "لا توجد إصابات بين اللاعبين والأمور طبيعية، والجيمع سينتظم فى التدريبات الجماعية السبت المقبل".

وأضاف طبيب الدراويش، "هشام محمد وعماد حمدي ثنائي الفريق تعرضا لإصابات طفيفة لن تمنعهما من التواجد فى التدريبات”.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا 15 فبراير الجاري بمسابقة الدوري.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر أمس الخميس باستاد الإسماعيلية الرئيسي وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.

كانت المباراة سجالا بين الفريقين وسط حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال المدير الفني على إشراك الوافدين الجدد للوقوف على مدى جاهزيتهم وتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم مع باقي عناصر للفريق قبيل استكمال مشوار الفريق في المنافسات الرسمية.

بدأ الاسماعيلى بتشكيل مكون من ..

احمد عادل حارس مرمى

الدفاع .. محمد دسوقي – محمد نصر – عماد حمدي – محمد بيومي.

الوسط .. إيريك تراوري – محمد عبدالسميع – هشام محمد – عمر الساعي.

الهجوم .. نادر فرج – محمد زيدان

وشارك من على مقاعد البدلاء .. محمد عمار ،حاتم سكر ،عبد الرحمن مجدي ،على الملواني ،عصام صبحي ،محمد حسن،عبد الرحمن الدح ،عبد الكريم مصطفي.