ناجلسمان: لا أعرف مصيري مع منتخب ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا على موقفه من الإستمرار في منصبه مع المانشافت بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024 ” المقبلة.

وقال ناجلسمان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أفكر في الأمر بعد. أنا أركز على كأس أوروبا ثم سنرى ما سيحدث. عقدي ينتهي بعد اليورو، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث".

وأضاف: "سنرى بعد اليورو، ما إذا كنت سأظل مدربا للمانشافت أم لا، وإذا جددت عقدي، سنقوم بالاستعداد الجيد لمحاولة تصدر المجموعة بدوري الأمم الأوروبية".

وكان ناجلسمان حاضرًا في حفل سحب قرعة بطولة دوري الأمم الأوربية، حيث والتي أسفرت عن وقوع منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة، بجوار هولندا والمجر والبوسنة والهرسك، على أن تبدأ الماكينات، مشوار البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

واكتفى ناجلسمان بتعليق مقتضب على مجموعة ألمانيا في دوري الأمم، قائلًا: "هذه مجموعة مثيرة، وتحظى بوجود منتخبات جيدة".

وربطت عدة تقارير صحفية بين اسم ناجلسمان وقيادة برشلونة في الموسم المقبل، بعد إعلان تشافي هيرنانديز نيته الرحيل عن البارسا في الصيف، خصوصًا أن جوان لابورتا رئيس النادي كان قد تحدث عنه بشكل جيد عندما كان لا يزال مرشحًا لمقعد الرئيس.