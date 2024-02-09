كلوب يحسم موقفه من تدريب برشلونة الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كلوب قبل فترة عن قرار برحيلة عن تدريب ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، مكتفيا بالفترة التي قضاها في ملعب الأنفيلد، بين عامي 2015 و2024.

وعلى الجانب الآخر، أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز رحيله من برشلونة بعد نهاية هذا الموسم، لتشير تقارير قوية إلى أن كلوب هو الخيار المفضل الذي تنوي إدارة البارسا اختياره.

وصرح كلوب برغبته في الحصول على فترة راحة سلبية خلال الموسم المقبل، ووفقًا لتقارير إنجليزية، هناك احتمالية لعودته سريعًا للتدريب إذا تلقى عرضًا من أحد الاندية الكبيرة في أوروبا.

يورجن كلوب

أمكانية تعاقد برشلونة مع يورجن كلوب

وفقًا لما ذكرته إذاعة كتالونيا الإسبانية، تسعى إدارة برشلونة بشدة للتواصل مع كلوب في الفترة القادمة، حيث تهدف لإقناعه بتولي تدريب الفريق على الفور، مع بداية الموسم الجديد بدلًا من الحصول على فترة راحة.

ورفض البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، هذه الادعاءات تمامًا وأكد أنه، ليس الوقت المناسب للحديث عن المدرب الجديد للفريق، مشيرًا إلى التحديات المحلية والقارية التي ستواجه البارسا حتى نهاية الموسم.

وعلى الأرجح، لن يوافق كلوب على عرض برشلونة برئاسة خوان لابورتا، ولن يعود إلى التدريب في الفترة القريبة بعد رحيله عن ليفربول، كما ذكرت تقارير إنجليزية في وقت سابق.

يورجن كلوب

تقول مصادر مقربة من المدرب الألماني، أنه لا يوجد فرصة ليصبح كلوب مدربًا لبرشلونة في الموسم القادم، وأضافت: "يورجن كلوب يصر على البقاء بعيدا عن التدريب في الموسم المقبل، ولن يغير قراره بسبب اتصال من لابورتا أو بسبب أي مشروع آخر يعرض عليه".