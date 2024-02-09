شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة رجال يد الأهلى أمام سموحة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، أمام سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري. وتنطلق المباراة فى الرابعة عصرًا، وتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين فى إطار السعي نحو مواصلة عروضه القوية فى البطولة.

وحرص ديفيد ديفيز، المدير الفني للاهلى، خلال المران الأخير على منح لاعبيه تعليمات واضحة بضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق الجزيرة بنتيجة 26-21 ضمن منافسات بطولة الدوري.