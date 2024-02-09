شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تدريب الزمالك للدفاع الجوى بدلاً من مشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على نقل تدريب الفريق الكروى الأول لملعب الدفاع الجوى بداية من غد، السبت، بعدما كان مقررا نقله لمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

ويأتى نقل تدريب الزمالك بسبب أعمال الصيانة التي ستجرى فى أرضية ملعب حلمى زامورا بالنادى، بعد قرار إدارة نادى الزمالك بترميم نجيلة الاستاد التى تعرضت للتلف بسبب إقامة خيمة الانتخابات فى شهر أكتوبر الماضى.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين بالأمس الخميس أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً، السبت، على ملعب الهدف بأكتوبر، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له 19 فبراير الجاري فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.