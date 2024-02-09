تصرف مثير.. هل يرحل بنزيما عن الاتحاد السعودي؟

شهدت الساعات الماضية، تصرف مثير من الفرنسي كريم بنزيما، أثار الجدل أكثر بشأن مستقبله مع الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة.

باتت العلاقة بين إدارة نادي الاتحاد السعودي وجهازه الفني وكريم بنزيما متدهورة، خاصة بعد بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وأشارت التقارير إلى أن كريم بنزيما، يرغب في الرحيل عن الاتحاد السعودي، بسبب كثرة الانتقالات التي تلقاها اللاعب في الآوان الأخيرة، والتي أجبرته على غلق حسابه الرسمي على إنستجرام.

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وأكدت على تمسك إدارة اتحاد جدة بالنجم الفرنسي، إلا أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق السعودي، أثار غضب بنزيما من جديد، بقراراته المثيرة، التي على رأسها تدريبه منفرداً.

ورفض بنزيما قرارات جاريادو الأخيرة، خاصة بعد استبعاده من مواجهة الطائي في الدوري السعودي، و التي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

و في الساعات القليلة الماضية، أعاد كريم بنزيما فتح حسابه عبر موقع إنستجرام، ولكن قام بإزالة صوره مع نادي الاتحاد، واكتفى بكلمة التعريف Athlete، دون الإشارة إلى اسم النادي السعودي.

وذلك التصرف المثير، جعل التساؤلات تدور في الأذهان، حول مستقبل اللاعب الغامض مع الفريق السعودي، والذي من المقرر حسمه خلال الأيام القليلة القادمة.