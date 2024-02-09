ماذا ينتظر الزمالك بعد كأس أمم أفريقيا 2023؟

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، للعودة إلى خوض المباريات بعد نهاية كأس أمم أفريقيا 2023.

ويعود الزمالك إلى خوض مباريات بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية، بعد نهاية كأس أمم أفريقيا 2023، يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري.

وكان منتخب مصر، قد ودع بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16.

موعد مباريات الزمالك في شهر فبراير

ويبدأ الزمالك مبارياته في شهر فبراير، ضد نظيره الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي، يوم الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته، بعد كأس أمم أفريقيا، ضد أبوسليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد أبو سليم، يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

واختتم الفارس الأبيض، مبارياته في شهر فبراير، بمواجهة الداخلية، في بطولة لدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلاقي الزمالك نظيره الداخلية، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.