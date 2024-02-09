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كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة في مباراة بيرنلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، استمرار غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مباراة بيرنلي المقبلة في الممتاز.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء المشاركة مع المنتخب المصري في لقاء غانا بالجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي: "نأمل أن يتمكن صلاح في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق بداية من الأسبوع المقبل، فهو يسير في الإتجاه الصحيح في هذه الفترة".

وأضاف: " صلاح يستهدف العودة للمشاركة في المباريات، بداية من مباراة برينتفورد".

وتابع: " تياجو ألكانتارا يعاني من مشاكل في العضلات، ولا نعرف إصابته على المدى البعيد، وأكد أتوقع عودته مرة أخرى قبل نهاية هذا الموسم، فإصابته ليست خطيرة".

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره فريق بيرنلي غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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