شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سموحة فى ثالث مواجهات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فيما تقام الجولة الرابعة الثلاثاء القادم بين كل من، الجزيرة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع السنة الأهلى وسموحة مع هليوبوليس.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجدزائر بنتيجة 29 / 21 و التأهل إلى أولمبياد باريس.