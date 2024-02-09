شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو مُهدد بالغياب عن الأهلي فى رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي شبح الغياب عن فريقه أمام شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد (5 نقاط).

موقف بيرسي تاو غامض من السفر إلى الجزائر، ويترقب الجهاز الفني انضمام اللاعب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مشواره مع بلاده فى أمم أفريقيا الحالية بكوت ديفوار من أجل تحديد موقفه من رحلة الجزائر.

ويطالب البعض فى الجهاز الفني للأهلي بإراحة اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بسبب حالة الإرهاق التي يعانى منها نتيجة المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار، والتي ستخوض فيها جنوب أفريقيا مباراة قوية غدا، السبت، أمام الكونغو لتحديد المركز الثالث والرابع.

من ناحية أخرى، يبحث مسئولو النادي الأهلي حالياً البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له محمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة بإحدى الدول الخارجية سواء ألمانيا أو قطر، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن البرنامج التأهيلي سيكون فى قطر بأكاديمية أسباير التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها .

ويتشاور مسئولو القلعة الحمراء الأيام الحالية مع الشناوي من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً في ألمانيا عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تُقام حالياً بكوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكوتغو.

ويحتاج الشناوي فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة شهور للتعافي من جراحة الكتف وعاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية ويخوض حالياً فترة تأهيل في الأهلي على أن يبدأ برنامج جديد في قطر بنسبة طبيرة الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.