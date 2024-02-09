شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ميدالية حصيلة الفراعنة فى ختام بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتى أقيمت بمدينة الإسماعيلية بداية من 2 فبراير وحتى اليوم. وتصدرت مصر جدول ميداليات البطولة الأفريقية للكبار لرفع الأثقال، وحقق لاعبو ولاعبات منتخب مصر لرفع الأثقال 43 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 26 ذهبية، و12 فضية، و5 برونزيات.

وحصد اللاعب ياسر أسامة فضية وذهبية الكلين والنتر، وذهبية المجموع في وزن 102 كجم، كما حصل محمود حسني على ذهبية الخطف وفضيتين في الكلين والنتر والمجموع في وزن 102 كجم.

وحصلت نعمة سعيد على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، كما توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 81 كجم.

وتوجت أميرة عبد الرحمن بثلاث فضيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، بينما أحرزت شمس أحمد برونزية الخطف في وزن 81 كجم.

وحقق كريم كحلة بطل رفع الأثقال ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع، بمنافسات وزن 89 كجم.

وأحرز عبد الرحمن يونس ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 81 كجم، بينما حصل عبد الرحمن وحيد على ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن 61 كجم.

وحقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن 61 كجم.

وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والخطف والمجموع.

وبينما حصل أحمد سعيد الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 73 كجم.

وفاز عبد الحي رجب بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت فاطمة صادق بثلاث ميداليات ذهبية ،وكذلك حليمة عبدالعظيم بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت سمر حبشي بميدالية فضية ، وتوجت شمس أحمد بالميدالية البرونزية.

وتوجت سارة سمير بأفضل لاعبة في بطولة إفريقيا بينما توج كريم كحلة بأفضل لاعب .

من جانبه ،أبدى خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال سعادته الكبيرة بمستوى التنظيم المصري لبطولة إفريقيا .

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي خالد مهلهل أن التنظيم المصري للبطولات مبهر ويضاهي أكبر البطولات العالمية في ظل امتلاك مصر بنية تحتية على أعلى مستوى ممكن .

وتوجه مهلهل بالشكر إلى الدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال على حسن الاستضافة للبطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وضمت قائمة الدول المشاركة بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .