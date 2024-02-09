شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ميدالية حصيلة الفراعنة فى ختام بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
وحصد اللاعب ياسر أسامة فضية وذهبية الكلين والنتر، وذهبية المجموع في وزن 102 كجم، كما حصل محمود حسني على ذهبية الخطف وفضيتين في الكلين والنتر والمجموع في وزن 102 كجم.
وحصلت نعمة سعيد على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، كما توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 81 كجم.
وتوجت أميرة عبد الرحمن بثلاث فضيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، بينما أحرزت شمس أحمد برونزية الخطف في وزن 81 كجم.
وحقق كريم كحلة بطل رفع الأثقال ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع، بمنافسات وزن 89 كجم.
وأحرز عبد الرحمن يونس ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 81 كجم، بينما حصل عبد الرحمن وحيد على ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن 61 كجم.
وحقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن 61 كجم.
وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والخطف والمجموع.
وبينما حصل أحمد سعيد الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 73 كجم.
وفاز عبد الحي رجب بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت فاطمة صادق بثلاث ميداليات ذهبية ،وكذلك حليمة عبدالعظيم بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت سمر حبشي بميدالية فضية ، وتوجت شمس أحمد بالميدالية البرونزية.
وتوجت سارة سمير بأفضل لاعبة في بطولة إفريقيا بينما توج كريم كحلة بأفضل لاعب .
من جانبه ،أبدى خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال سعادته الكبيرة بمستوى التنظيم المصري لبطولة إفريقيا .
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي خالد مهلهل أن التنظيم المصري للبطولات مبهر ويضاهي أكبر البطولات العالمية في ظل امتلاك مصر بنية تحتية على أعلى مستوى ممكن .
وتوجه مهلهل بالشكر إلى الدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال على حسن الاستضافة للبطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.
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