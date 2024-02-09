إصابة حكيم زياش مع المغرب تجدد أحزان جلطة سراي

ياسر رشاد - القاهرة - يمُر المغربي حكيم زياش، بموسم صعب بسبب كثرة الإصابات التي تعرض إليها، وأخرها مع منتخب المغرب.

وتغيب النجم المغربي عن العديد من المباريات في الموسم الحالي سواء مع فريقه التركي أو أسود الأطلس، وذلك أدى إلى تأثير سلبي على مستواه الفني.

ويتحدى اللاعب جلطة سراي، الزمن من أجل تجديد العهد مع أجواء المنافسات، بعد تعرضه للإصابة الأخيرة أثناء تمثيله للمنتخب المغربي، في كأس أمم أفريقيا عام 2023.

حكيم زياش

5 إصابات وغياب عن 19 مباراة

تعرض حكيم زياش لـ 5 إصابات خلال فترة الموسم الحالي، مما اضطره للغياب عن 19 مباراة، مع نادي جلطة سراي التركي ومنتخب المغرب.

وغاب النجم المغربي عن التمارين لمدة 72 يوما، وهذه فترة طويلة جدًا، خصوصًا أن الموسم الحالي لا يزال ساريًا لمدة 4 أشهر على الأقل.

كانت إصابات زياش متنوعة، بين العضلات والقدم والكاحل، وبالتالي ليس هناك إصابة مزمنة تتكرر بشكل منتظم.

ورسب المغربي في الاختبار الطبي الذي خضع له، في نادي النصر السعودي، وهذا ما منعه للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حكيم زياش

ماذا قدم زياش في موسم 2023-2024؟

شارك نجم المنتخب المغربي في 14 مواجهة، مع الفريق التركي في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 2 تمريرة حاسمة.

وشارك في 4 مباريات فقط مع منتخب المغرب، تمكن من تسجيل هدفين في مواجهة تنزانيا وزامبيا، وبالإضافة إلى ذلك قدم تمريرة حاسمة واحدة في مباراة الكونغو الديمقراطية.

وهذه الحصيلة ضعيف جدًا بالنسبة للاعب الذي يشارك في مستوى عالٍ، وهذا يشرح الانخفاض الكبير في قيمته السوقية إلى 20 مليون يورو في موقع "ترانسفير ماركت"، بعدما كانت تقدر بحوالي 50 مليون يورو في عام 2019.

يشارك حكيم زياش حاليًا في فريق جلطة سراي على سبيل الإعارة من تشيلسي، حيث يوجد لديه عقد ممتد حتى عام 2025 مع تشيلسي، وتهدف تلك الاعارة إلى استعادة بريقه بعد أن كان يلعب دور الاحتياطي، مع البلوز في الموسم الماضي.