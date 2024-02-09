مصدر: ثنائي مصري في القائمة الأولية لحكام كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - تواجد ثنائي مصري في القائمة الأولية لحكام كأس العالم 2026، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الحكمين أمين عمر ومحمد معروف سيتواجدا في معسكر مبدئي لحكام الساحة فقط ستستضيفه دولة السعودية يوم 26 فبراير الجاري لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المصدر أن القائمة الأولية ضمت 13 حكماً ساحة سيتم تقليصهم قبل منافسات كأس العالم 2026 إلى 9 حكام فقط.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك.

والمباراة النهائي لكأس العالم تقام على ملعب نيو جيرسي بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي برنامج إعداد الأهلي لمواجهة بلوزداد الجزائري

"بينهم مصري".. مصدر يكشف طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية