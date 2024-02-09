موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي

استعداداته قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ومواجهة الإسماعيلي.

ويعود الزمالك لتدريباته على ملعب الدفاع الجوي بعد نهاية فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

الزمالك والاسماعيلي

يستأنف الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي، فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، على أن يطير بها إلى دولة ليبيا لمواجهة أبو سليم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.