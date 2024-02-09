الموت يفجع أحمد نبيل "كوكا" نجم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى أحمد نبيل "كوكا" ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، خبراً صادماً بوفاة والده اليوم الجمعة.

وتقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ويغيب كوكا عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض كوكا للإصابة وهو ما حرمه من خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد استدعاءه من جانب المنتخب الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

وواصل الفلسطيني وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب فقرات علاجية في الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وانتظم المالي أليو ديانج، لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية بالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك ديانج في المران بعدما كان الجهاز الفني قد منحه راحة أمس الخميس، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديڤوار.